Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Фото: 123RF/dushlik

Ограничения на прием и выпуск самолетов временно ввели в аэропорту Внуково. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, ограничения на полеты также распространились на столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Все три воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что этой ночью средства ПВО отразили несколько атак беспилотников, летевших в сторону Москвы. Дроны противника были сбиты в городских округах Коломна, Раменский, Подольск, а также в Троицком административном округе Москвы.