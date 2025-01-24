02:04Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Внуково
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Ограничения на прием и выпуск самолетов временно ввели в аэропорту Внуково. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, ограничения на полеты также распространились на столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Все три воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что этой ночью средства ПВО отразили несколько атак беспилотников, летевших в сторону Москвы. Дроны противника были сбиты в городских округах Коломна, Раменский, Подольск, а также в Троицком административном округе Москвы.