01:51Мэр Москвы
Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник в Троицком административном округе Москвы в ночь на пятницу, 24 января.
Мэр добавил, что сотрудники спецслужб в данный момент работают на месте происшествия.
Этой ночью средства ПВО отразили атаку нескольких беспилотников в городских округах Коломна и Раменский. Предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено. Позже стало известно об уничтожении еще двух БПЛА в городском округе Подольск.
На фоне произошедшего временные ограничения ввели на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. В данный момент обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.