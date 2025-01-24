Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник в Троицком административном округе Москвы в ночь на пятницу, 24 января.

Мэр добавил, что сотрудники спецслужб в данный момент работают на месте происшествия.

Этой ночью средства ПВО отразили атаку нескольких беспилотников в городских округах Коломна и Раменский. Предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено. Позже стало известно об уничтожении еще двух БПЛА в городском округе Подольск.

На фоне произошедшего временные ограничения ввели на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. В данный момент обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.