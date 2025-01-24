Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее Сергей Собянин заявил об уничтожении в городских округах Коломна и Раменский нескольких беспилотников, летевших в сторону Москвы. Воздушные цели были сбиты силами ПВО.

По предварительным данным, на местах падения обломков беспилотников не выявлено пострадавших или каких-либо разрушений. Экстренные службы работают на месте происшествия.