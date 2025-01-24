Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:07

Мэр Москвы

Собянин сообщил о сбитых БПЛА в городских округах Коломна и Раменский

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин заявил, что в ночь на пятницу, 24 января, силы ПВО сбили в городском округе Коломна и Раменском городском округе несколько беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

В публикации он подчеркнул, что на месте падения БПЛА, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

"Специалисты экстренных служб работают на местах", – добавил Собянин.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика