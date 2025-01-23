"Известия": запрет на фото- и видеосъемку объектов ПВО могут ввести в России

Фото: министерство обороны РФ

В России могут ввести запрет на фото- и видеосъемку объектов противовоздушной обороны (ПВО), в том числе их размещения и работы. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, правкомиссия по профилактике правонарушений поручила Минобороны проработать этот вопрос. Пока остается неясным, какие меры будут применять в отношении нарушителей. Ожидается, что это будет административная ответственность.

О готовности поддержать инициативу заявили в комитетах Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также по информационной политике, информационным технологиям и связи. Зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный отметил, что публикация в Сети материалов с мест отражения атаки БПЛА способствует раскрытию временной дислокации объектов ПВО.

"Люди, выкладывающие последствия прилетов, могут этого не осознавать, но по факту они становятся глазами противника на нашей территории. Такие действия надо пресекать и объяснить гражданам, какой вред они потенциально наносят нашей стране и армии, размещая подобные фото и видео", – добавил депутат.

Аналогичный запрет уже предлагали ввести на законодательном уровне в августе 2023 года: Госсовет Крыма предлагал наказывать штрафом до 300 тысяч рублей за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак по территории России. Позже в Совфеде также представили проект, согласно которому в стране должны были ввести штрафы до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет за повторную публикацию фото и видео атак беспилотников и других военных сведений. Однако оба документа так и не были внесены в Госдуму.

В марте прошлого года оперштаб Курской области решил ввести дополнительные меры по обеспечению безопасности в регионе. Власти запретили публиковать в СМИ и на интернет-ресурсах любые сведения о месте обстрела или попадания снаряда, об использовании оружия или средств ПВО, а также о дислокации и передислокации российской армии.

Как уточнили в оперштабе, данная мера станет обязательной для всех жителей, находящихся на территории Курской области.