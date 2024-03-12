В Курской области запретили публиковать кадры с мест обстрелов

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Оперштаб Курской области решил ввести дополнительные меры по обеспечению безопасности в регионе. Об этом сказано в телеграм-канале правительства области.

Так, по информации властей, нельзя публиковать в СМИ и на интернет-ресурсах любые сведения о месте обстрела или попадания снаряда, об использовании оружия или средств ПВО, а также о дислокации и передислокации российской армии. Это необходимо для того, чтобы не допустить идентификации места нахождения военных.

Таким образом, как уточнили в оперштабе, данная мера станет обязательной для всех жителей, находящихся на территории Курской области.

Силы ПВО России в ночь на 12 марта ликвидировали и перехватили примерно 25 беспилотников ВСУ над различными регионами РФ. По информации Минобороны РФ, в Подмосковье уничтожили два дрона, в Белгородской – семь, в Курской – 11, в Орловской – 2, а также по одному БПЛА в Ленинградской, Брянской и Тульской областях.

В свою очередь, глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино. Как он сообщил, был стрелковый бой, однако никакого прорыва не произошло.

В Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, которые хотели попасть на приграничную территорию России в районе населенного пункта Теткино Курской области. В результате противник был отброшен, понеся серьезные потери.



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