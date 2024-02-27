МВД начало проверку после обнаружения видеокамеры напротив здания Минобороны в Москве

Фото: ТАСС/Дарья Антонова

Сотрудники главка МВД России по Москве организовали доследственную проверку после того, как была найдена установленная напротив здания Минобороны видеокамера. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Там уточнили, что вечером 26 февраля в полицию обратился работник коммунальной службы. Он сообщил, что на чердаке здания на Фрунзенской набережной, которое расположено напротив Минобороны РФ, он нашел видеокамеру на штативе и антенну. В данный момент оборудование изъято, добавил собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас специалисты изучают назначение камеры, а также смотрят, какие кадры удалось запечатлеть. О произошедшем уже доложено в ФСБ по ЦАО Москвы, сказал он.

Ранее члены комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству представили проект, согласно которому в России вводятся штрафы до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет за повторную публикацию фото и видео атак БПЛА и другой военной информации. По словам главы комитета Андрея Клишаса, будут дополнены КоАП РФ и УК РФ.