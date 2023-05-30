Эксперт объяснил, почему нельзя снимать системы ПВО

Фото: телеграм-канал Readovka

На позиции снимать системы противовоздушной обороны (ПВО) нельзя, так как велик риск раскрытия противниками дислокации машины. Об этом Москве 24 рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт сказал, что граждане могут фотографировать и снимать системы ПВО на выставках, в музеях, в парках, но не на местах их дислокации.

"Снимая системы ПВО на позиции, вы выдаете противнику дислокацию этих средств, и по ним противник может нанести удар. Тогда ПВО не смогут защитить вас, ваши семьи и ваш город. Тогда вы будете подвергнуты самоубийственной атаке со стороны врага", – объяснил он.

Ранее глава городского округа Истра Татьяна Витушева призвала граждан не публиковать и не комментировать кадры, на которых запечатлена работа системы ПВО.

Она добавила, что территория в районе деревни Павлово-1 обследуется на предмет падения мелких фрагментов беспилотника.

30 мая в Минобороны РФ сообщили, что Киев попытался атаковать беспилотниками объекты в Москве и Московской области. По информации ведомства, Киев совершил атаку восемью беспилотниками, все были сбиты.

Три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять ликвидировали в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Об атаке беспилотников на ряд зданий в Москве сообщил утром 30 мая Сергей Собянин. По его словам, в результате происшествия несколько зданий получили разрушения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал горожан соблюдать спокойствие. Он сообщил, что все БПЛА были ликвидированы на подлете к столице.

