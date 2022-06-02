Систему распознавания силуэтов начали внедрять в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сервис видеоаналитики NtechLab с возможностью обезличенного распознавания силуэтов начали внедрять в Подмосковье и нескольких регионах РФ. Об этом сообщает "Коммерсант".

Система, цель которой – отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности, уже функционирует на 200 объектах, в том числе спортивных и культурных, а также в парках, на остановках городского транспорта и в медучреждениях.

Уточняется, что силуэт распознается в видеопотоке с камер наблюдения, информация сохраняется в форме аналитических отчетов и таблиц, ее стирают через установленное заказчиком время.

По словам экспертов, благодаря нововведению получается отслеживать, например, какие объекты перегружены. Так, как уточнила коммерческий директор компании Ирина Кривенкова, данные с камер на автобусных остановках можно использовать для планирования маршрутов. Для управляющих и страховых компаний, по словам руководителя направления "Разрешение IT&IP-споров" юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослава Шицле, данные могут представлять коммерческий интерес.

Замглавы госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Метелев, в свою очередь, объяснил, что с помощью новых технологий удается контролировать безопасность населения и, соответственно, проводить профилактику преступлений и правонарушений. Он уточнил, что доступ к информации системы получат сотрудники оперативно-разыскных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые организации.

Главным же критерием штатной работы подобных систем является качество технологии и объем нужных вычислительных ресурсов, отметил генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков. По его словам, данная система будет развиваться из-за разнообразия случаев использования. Однако ограничить новую технологию может недостаток вычислительных мощностей в РФ из-за сегодняшней геополитической обстановки.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в нескольких городах России может появиться система, которая будет распознавать драки, ДТП и другие правонарушения с помощью видеокамер. Отмечалось, что факт правонарушения технология сможет определять автоматически, в таком же режиме она будет способна оповестить о ЧП экстренные службы, например, если человеку стало плохо.