В столице не планируют вводить масштабную систему распознавания лиц в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Масштабную систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах столицы, однако в некоторых образовательных учреждениях с согласия родителей могут провести эксперимент, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц", – рассказала вице-мэр в интервью ТАСС.

Также она сообщила, что в городе не собираются полностью переводить учебные заведения на дистанционное обучение.

"Планов на переход на дистанционное образование у нас нет, но для определенных категорий ребят это уникальная по сути дела возможность сохранить обучение, не отставая", – отметила Ракова.

Ранее стало известно, что в пяти российских регионах МВД начало использовать новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. Технологический партнер Ростеха Ntechlab разработал систему распознавания лиц, уже применяемую в некоторых регионах РФ. К настоящему моменту компания объединила ее с функцией распознавания силуэтов людей и машин.