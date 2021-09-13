В столице не планируют вводить масштабную систему распознавания лиц в школах

08:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Масштабную систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах столицы, однако в некоторых образовательных учреждениях с согласия родителей могут провести эксперимент, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц", – рассказала вице-мэр в интервью ТАСС.
Также она сообщила, что в городе не собираются полностью переводить учебные заведения на дистанционное обучение.
"Планов на переход на дистанционное образование у нас нет, но для определенных категорий ребят это уникальная по сути дела возможность сохранить обучение, не отставая", – отметила Ракова.
Ранее стало известно, что в пяти российских регионах МВД начало использовать новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. Технологический партнер Ростеха Ntechlab разработал систему распознавания лиц, уже применяемую в некоторых регионах РФ. К настоящему моменту компания объединила ее с функцией распознавания силуэтов людей и машин.
МВД запустило новую систему распознавания лиц в пяти регионах России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: