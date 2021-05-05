МВД РФ получит разработку для распознавания видео с заменой лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программу "Зеркало", которая позволит обнаружить признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений, к ноябрю 2022 года получит МВД России. Об этом сообщает ТАСС.

"Работы по научно-исследовательской работе "Зеркало (Верблюд)" завершатся 30 ноября 2022 года. Цена контракта составляет 3,5 миллиона рублей", – говорится в заключенном МВД контракте.

По мнению министерства, благодаря разработке повысится уровень научно-технического обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД России по линии производства видеотехнических экспертиз и исследований.

Ранее эксперт предположил, как мошенники будут обманывать россиян в 2021 году. Как оказалось, сейчас мошенники начали активно использовать гибридные фишинговые атаки с социальной инженерией.

Такие схемы позволяют злоумышленникам применять разные сценарии обмана интернет-пользователей. В частности, мошенники пользуются дипфейк-технологиями.