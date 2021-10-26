В России может появиться система выявления ДТП и драк по видеокамерам

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До конца 2022 года в нескольких городах России может появиться система, которая будет распознавать драки, ДТП и другие правонарушения с помощью видеокамер. Об этом рассказал гендиректор компании – разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков.

"Мы разработали систему, которая позволяет распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействий распознаваемых объектов – человека и автомобиля, – то есть ДТП с пешеходами и машинами", – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что факт правонарушения технология сможет определять автоматически, в таком же режиме она будет способна оповестить о произошедшем экстренные службы, например, если человеку стало плохо.

"Система понимает, что человек сел в машину или вышел из нее, или машины столкнулись", – сказал Теленков.

Он также добавил, что система способна с точностью от 80 до 95% определить, когда человек начинает ехать на велосипеде, стоять, говорить по телефону, драться, курить, пить или бежать.

Ранее сообщалось, что МВД начало использовать в пяти регионах РФ новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей.