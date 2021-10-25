Эксперты объяснили, зачем нужна новая технология по защите школ от нападений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников в беседе с Москвой 24 отметил, что новая технология по защите учебных заведений от нападений даст эффект только в комплексе с другими мерами.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что компания NtechLab проводит тесты системы распознавания людей с оружием на подходах к школам. По словам разработчиков, технология может заранее вычислить потенциальные угрозы и подать сигнал на пульт охраннику учебного заведения. Если он не отреагировал на предупреждение об опасности, система самостоятельно закроет все входы, объявит тревогу внутри школы и направит сообщение в правоохранительные органы.

По словам Иванникова, внедрять такую технологию нужно как можно скорее.





Олег Иванников подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Это лишь сегмент в общей стратегии безопасности школ, которая сейчас выстраивается по новой. Лишней эта система не будет точно. Главное, чтобы на обеспечение ее работы были затрачены разумные ресурсы и сроки. Потому как времени у нас практически нет.

Эксперт отметил, что система сможет фиксировать всех, кто проходит на территорию школы и мимо нее, а также распознавать номера подъезжающих автомобилей. Все это усилит безопасность учебных заведений, считает он. Контролировать систему слежения могут и частные охранные предприятия, однако за ними должны присматривать государственные силовые структуры, уверен Иванников.

Однако вместе с системой видеонаблюдения нужно решать проблемы физической охраны школ, подчеркнул собеседник Москвы 24.

"Камеры больше отвечают за фиксацию преступления и передачу этой информации правоохранительным органам. Конечно, охрану школ необходимо делать по единому стандарту и контролировать его соблюдение. Во многих российских регионах даже утвержденные правила по этому направлению игнорируются руководством учебных заведений и региональными министерствами образования", – сказал Иванников.

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин отметил в беседе с Москвой 24, что у системы распознавания оружия могут быть недостатки.





Михаил Пашкин председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Например, камерам нужно научиться отличать те же лыжи и лыжные палки от оружия. Когда зимой дети будут кататься на лыжах, системе может показаться, что вокруг опасность.

Эксперт согласился с тем, что вместе с камерами нужно совершенствовать и подготовку охраны учебных заведений. По его словам, предотвратить будущие нападения поможет работа с детьми.

"Многие конфликты, из-за которых случались нападения, возникали в школе. Преподаватели об этом знали, не могли не видеть эти ситуации. Видимо, чтобы не привлекать к себе внимание, скрывали конфликты, которые можно было погасить в зародыше. Поэтому нужно устанавливать квалифицированную охрану и камеры, а также усиливать воспитательную работу", – резюмировал Пашкин.

Ранее Минобрнауки РФ вместе с экспертами по безопасности создали инструкции по поведению в образовательных учреждениях в момент вооруженного нападения. В частности, ученикам необходимо отойти подальше от окон и дверей, лечь на пол и вызывать экстренные службы.

