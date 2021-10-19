В Кремле не обсуждают вопрос о введении охраны школ силами Росгвардии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос о введении охраны школ силами Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, в Кремле это не обсуждается. Этим занимаются соответствующие силовые ведомства", – сказал Песков.

Ранее глава НИИ криминалистики СК РФ Алексей Бессонов рассказал, что ведомство подготовило методические рекомендации по расследованию убийств в российских школах.

До этого Совет Федерации одобрил законопроект, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.

Также проектом вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Исключение будет сделано для тех, кто прошел или проходит военную службу или службу в госвоенизированных организациях.

