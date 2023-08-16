В СФ предложили ввести до 3 лет лишения свободы за публикацию фото атак дронов

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Члены комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству представили проект, согласно которому в стране вводятся штрафы до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет за повторную публикацию фото и видео атак беспилотников и других военных сведений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Андрея Клишаса.

По его словам, инициативы дополнят Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России новыми статьями. Ответственность будет наступать за публичное распространение информации, позволяющей идентифицировать место нахождения Вооруженных сил РФ, военной, гуманитарной и стратегической инфраструктуры. Речь идет в том числе о данных, которые могут установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений и о месте обстрела.

Так, предлагается установить штраф для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Клишас добавил, что предусмотренные инициативой санкции за подобные нарушения соответствуют мерам ответственности, которые установлены за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии.

Вместе с этим Совфед представил законопроект, который запрещает распространять в СМИ и Сети фото и видео территорий обстрела, атак беспилотников и других военных сведений. Под исключение подпадают официально опубликованные Минобороны РФ материалы.

"Также предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета", – поделился Клишас.

16 августа Государственный совет Крыма предложил штрафовать за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак со стороны ВСУ по территории России. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что санкции должны быть до 300 тысяч рублей. Он поделился, что такую инициативу уже поддержал комитет по обороне в Госдуме.