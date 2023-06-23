ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для украинской провокации в зоне СВО

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Сотрудники ФСБ пресекли попытку приобретения в России килограмма радиоактивного цезия-137, используемого при создании "грязных бомб". По данным спецслужбы, вещество планировалось использовать для осуществления провокации в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины", – рассказали в ФСБ.

Было установлено, что задержанные собирались за 3,5 миллиона долларов приобрести вещество, чтобы использовать в зоне спецоперации, а затем при помощи пропаганды и постановочных видео обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что у РФ есть данные о том, что Киев продолжает работы по созданию ядерной "грязной бомбы". Для этого, по его словам, украинские власти намерены использовать в том числе топливо с Ровенской АЭС.



Российские спецслужбы предотвратили теракты с применением "грязной бомбы"