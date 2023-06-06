Песков не стал комментировать подготовку теракта с "грязной бомбой" украинским ГУР

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о подготовке теракта с "грязной бомбой" Главным управлением разведки (ГУР) Украины на территории России.

"Нет, у нас нет оценок", – ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле оценивают данные, полученные ФСБ России.

До этого сотрудники ФСБ РФ установили, что украинские спецслужбы планируют совершить на территории России теракт с использованием "грязной бомбы". В частности, ГУР Украины намеревалось совершить удары по объектам топливной и энергетической инфраструктуры с помощью легкомоторных самолетов.

По делу о подготовке терактов задержали двух пилотов авиачасти "Легион", которые, по версии ФСБ, координировали использование легкомоторной авиации. В ведомстве сообщили, что задержанные дали признательные показания.



ФСБ раскрыла планы украинских военных по подготовке теракта с "грязной бомбой" в РФ