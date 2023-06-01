ФСБ назвала теракты Киева на атомных объектах РФ попыткой устроить ядерную катастрофу

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Киев и Запад пытаются спровоцировать ядерную катастрофу, устраивая теракты на российских атомных объектах, считает глава ФСБ РФ Александр Бортников.

Так, он обратил внимание, что украинские боевики периодически обстреливают Запорожскую АЭС.

"Осуществляются террористические атаки на объекты инфраструктуры Калининградской, Курской, Ленинградской и Смоленской атомных электростанций. Оцениваем это как намерение Киева и его кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит свое присутствие на Запорожской АЭС. Сотрудники организации, помимо прочего, будут следить за тем, подвергается ли станция обстрелу или ведется ли с нее огонь.

До этого гендиректор агентства Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности ООН представил пять принципов по защите Запорожской АЭС. Он сообщил, что ЗАЭС за последние 15 месяцев отключалась от основного питания 7 раз и назвал везением то, что на станции до сих пор не было ядерных аварий.

Он также подчеркнул, что МАГАТЭ следит за применением ядерных материалов на Украине. По его словам, в агентстве продолжают работу, чтобы не допустить использования ядерного материала в военных целях.



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