МАГАТЭ будет следить, есть ли оружие на ЗАЭС, ведется ли огонь с нее или по ней – Гросси

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит свое присутствие на Запорожской АЭС, сотрудники организации будут следить за тем, подвергается ли станция обстрелу или ведется ли с нее огонь. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Мы собираемся усиливать присутствие агентства через нашу миссию, размещенную на Запорожской АЭС", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что сотрудники МАГАТЭ впредь будут следить за исполнением принципов, предусматривающих необходимость избегать атак в сторону АЭС или от нее. Гросси также сообщил, что миссия на станции будет также следить за обеспечением бесперебойного снабжения электроэнергией ЗАЭС.

"Этим до сих пор наша миссия не занималась", – заявил он.

Ранее Гросси на заседании Совбеза ООН представил пять принципов по защите Запорожской АЭС. Он сообщил, что ЗАЭС за последние 15 месяцев отключалась от основного питания 7 раз и назвал везением то, что на станции до сих пор не было ядерных аварий.