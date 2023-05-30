РФ прилагает максимум усилий для предотвращения угроз ЗАЭС – Небензя

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Россия не размещает и никогда не размещала на территории Запорожской АЭС тяжелые вооружения, а на самой станции нет военных, которые могли бы нападать с территории станции. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации.

"С территории Запорожской АЭС никаких атак никогда не было, на станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы к ним. Нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападения с территории станции", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на атаки ВСУ на ЗАЭС и критически важные объекты инфраструктуры станции, в том числе на линии энергоснабжения и на город Энергодар.

Кроме того, он призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудить атаки Киева на станцию. Постпред России при ООН также подчеркнул, что Россия с самого начала при поддержке руководства агентства прилагала все возможные усилия, чтобы предотвратить угрозы безопасности Запорожской АЭС, которые создает киевский режим.

Небензя также заявил, что предложенные главой МАГАТЭ Рафаэль Гросси меры по защите ЗАЭС и так исполняются Россией. Гросси в своем выступлении в СБ ООН заявил, что считает везением то, что на станции до сих пор не было ядерных аварий.

