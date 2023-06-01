Около 800 человек не работают на ЗАЭС из-за запугиваний со стороны Киева

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Порядка 800 человек не подписали контракт с компанией, эксплуатирующей Запорожскую АЭС (ЗАЭС), из-за запугиваний со стороны Украины. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Порядка 800 человек либо запуганы, либо предпочли саботировать работу за деньги, которые выделяет Украина. Они не заключают договор с эксплуатирующей организацией", – приводит его слова ТАСС.

Карчаа подчеркнул, что украинский "Энергоатом" занимается распространением ложной информации для давления на сотрудников ЗАЭС, например они сообщили о якобы пытках на станции и запрете общения. Однако, подчеркнул советник гендиректора концерна, никаких доказательств, имен или должностей представлено не было.

Он также сообщил, что часть отказавшихся подписывать контракт работников в настоящее время проживает в Энергодаре, а некоторые уехали. Карчаа заявил, что у них нет доступа на станцию, но они при этом не лишены права выхода на работу.

По его словам, Россия следует курсу на сохранение персонала на станции.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит свое присутствие на Запорожской АЭС. Сотрудники организации, помимо прочего, будут следить за тем, подвергается ли станция обстрелу или ведется ли с нее огонь.