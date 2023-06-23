Посол Антонов прокомментировал заявление сенатора США о возможном применении Россией ТЯО

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Спекуляции американских сенаторов о якобы возможном применении российской стороной тактического ядерного оружия (ТЯО) являются абсурдными, поскольку Россия была и остается ответственной ядерной державой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Ранее сенатор США Линдси Грэм заявил, что в Сенате конгресса Штатов подготовили резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией ТЯО на Украине к нападению на Североатлантический альянс.

Российский дипломат подчеркнул, что подобными заявлениями американские чиновники демонстрируют свою абсолютную некомпетентность в стратегической сфере.

Что касается внесенной на рассмотрение резолюции, то она является очередным проявлением слепой ненависти к России, считает Антонов. Он добавил, что авторам этого документа хочется еще глубже вовлечь США в конфликт на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что гипотетическое применение Россией ядерного оружия возможно только в оборонительных целях и ограничено чрезвычайными обстоятельствами.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение на территории республики тактического ядерного оружия не является шантажом со стороны РФ. По его словам, он сам потребовал от Москвы разместить его.

Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется в июле