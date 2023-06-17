Медведев назвал бедой доступ Байдена к ядерному оружию

Фото: kremlin.ru

Тот факт, что в руках у президента США Джо Байдена находится ядерное оружие – это беда. Об этом в своем телеграм-канале написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев раскритиковал Байдена за реплику о безответственности России в вопросе размещения ядерного оружия в Белоруссии. По словам российского политика, президент США является "старым трухлявым пнем, страдающим деменцией и погрязшим в семейной коррупции".

Замглавы Совбеза РФ добавил, что американское ядерное оружие размещено в странах Европы, и оно не является тактическим.

"Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие", – написал Медведев.

Политик прикрепил к публикации видео, на котором Байден произносит слова "Боже, храни королеву".

Ранее Байден закончил выступление об оружии фразой "Боже, храни королеву".

За эту фразу Байдена сразу же высмеяли в Сети. Дело в том, что она является названием британского гимна и меняется в зависимости от того, кто находится на троне. В настоящее время Великобританию возглавляет король Карл III.

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