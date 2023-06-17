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Байден закончил выступление об оружии фразой "Боже, храни королеву"
Фото: AP Photo/Susan Walsh
Президент США Джо Байден удивил аудиторию неуместной фразой, заканчивая свое выступление на саммите в Коннектикуте по вопросу ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия. Запись его речи появилась на YouTube-канале издания The Independent.
"Ладно, боже, храни королеву", – сказал американский лидер, после чего позвал всех участников мероприятия сделать совместные фотографии.
За эту фразу Байдена сразу же высмеяли в Сети. Дело в том, что она является названием британского гимна и меняется в зависимости от того, кто находится на троне. В настоящее время Великобританию возглавляет король Карл III.
Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Байден не может занимать пост главы государства из-за своих физических и умственных способностей. По его мнению, страна с таким президентом ставит под угрозу свою национальную безопасность.
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