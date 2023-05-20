Байден оставил запись в книге посетителей музея атомной бомбардировки Хиросимы

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Президент США Джо Байден посетил музей американской атомной бомбардировки Хиросимы и оставил запись в книге посетителей. Об этом со ссылкой на МИД Японии сообщает ТАСС.

Президент США не принес извинений за атомную бомбардировку. Он оставил в книге посетителей музея запись, в которой предложил "добиваться избавления мира от ядерного оружия".

"Пусть истории этого музея напоминают всем нам о наших обязательствах по построению мирного будущего. Давайте вместе продолжим добиваться прогресса на пути к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Сохраняйте веру!", – написал он.

Саммит стран Группы 7 (G7) проходит с 19 по 21 мая в Хиросиме в Японии. Одной из основных тем саммита заявлена ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Киеву на 375 миллионов долларов. Кроме того, США в ближайшие месяцы обсудят с союзниками, какие страны поставят военные самолеты Украине.