В Хиросиме начались митинги протеста перед открытием саммита G7

В Хиросиму стянуты десятки тысяч полицейских со всей Японии. В городе введены беспрецедентные меры предосторожности, так как в эти минуты там идет саммит "Большой семерки".

Власти опасаются беспорядков. Улицы уже заполонили протестующие. Японцы припомнили американскому президенту атомную бомбардировку 1945 года. При этом саммит открывали как раз с посещения мемориала жертвам трагедии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.