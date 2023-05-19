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07:15

Политика

В Хиросиме начались митинги протеста перед открытием саммита G7

В Хиросиме начались митинги протеста перед открытием саммита G7

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В Хиросиму стянуты десятки тысяч полицейских со всей Японии. В городе введены беспрецедентные меры предосторожности, так как в эти минуты там идет саммит "Большой семерки".

Власти опасаются беспорядков. Улицы уже заполонили протестующие. Японцы припомнили американскому президенту атомную бомбардировку 1945 года. При этом саммит открывали как раз с посещения мемориала жертвам трагедии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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