17 мая, 23:14
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы в ходе саммита G7
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Джо Байден не будет извиняться за бомбардировку японского города Хиросимы в ходе визита на саммит "Большой семерки" (G7). Об этом сообщает РИА Новости.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Байден не планирует делать никаких заявлений, он приехал в Японию для участия в мероприятиях с другими представителями G7.
"С его точки зрения, это не двусторонний момент, лидеры G7 прибыли отдать дань уважения истории и премьер-министру Японии Фумио Кисиде, который из Хиросимы", – сказал он.
В 1945 году американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросима, через четыре дня от бомбардировок пострадал город Нагасаки. Произошедшее является единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что власти США подготовят пакет санкций, посвященных контролю за соблюдением антироссийских ограничений в соответствии с планируемым обсуждением на саммите G7.
Как отмечал Салливан, Соединенные Штаты предпринимают все попытки для того, чтобы санкции против РФ нельзя было обойти, а их воздействие постепенно усиливалось и возрастало.
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