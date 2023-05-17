Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы в ходе саммита G7

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Президент США Джо Байден не будет извиняться за бомбардировку японского города Хиросимы в ходе визита на саммит "Большой семерки" (G7). Об этом сообщает РИА Новости.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Байден не планирует делать никаких заявлений, он приехал в Японию для участия в мероприятиях с другими представителями G7.

"С его точки зрения, это не двусторонний момент, лидеры G7 прибыли отдать дань уважения истории и премьер-министру Японии Фумио Кисиде, который из Хиросимы", – сказал он.

В 1945 году американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросима, через четыре дня от бомбардировок пострадал город Нагасаки. Произошедшее является единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что власти США подготовят пакет санкций, посвященных контролю за соблюдением антироссийских ограничений в соответствии с планируемым обсуждением на саммите G7.

Как отмечал Салливан, Соединенные Штаты предпринимают все попытки для того, чтобы санкции против РФ нельзя было обойти, а их воздействие постепенно усиливалось и возрастало.

