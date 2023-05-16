В Минпромторге заявили о планах продлить в РФ систему параллельного импорта на 2024 год

Минпромторг России планирует продлить параллельный импорт еще на год. Он будет касаться товаров, в которых сохранится потребность, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Благодаря этому механизму в страну поставляют товары, которые подпали под западные санкции. Например, автокомплектующие, одежда и косметика, бытовая техника и смартфоны некоторых брендов.

В дальнейшем Минпромторг планирует постепенно сокращать этот список для мотивации местных производителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.