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Собянин анонсировал Московскую неделю предпринимательства

Собянин анонсировал Московскую неделю предпринимательства

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Московская неделя предпринимательства начнется в столице 22 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, в ходе нее пройдет сразу несколько масштабных мероприятий: Московский предпринимательский форум, технологическая конференция StartUp Village, форум Moscow Export Day и фестиваль науки и технологий Geek Picnic.

В течение недели москвичи смогут посетить экскурсии на бизнес-площадках в рамках проекта "День без турникетов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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