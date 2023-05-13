Собянин анонсировал Московскую неделю предпринимательства

Московская неделя предпринимательства начнется в столице 22 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин.



Так, в ходе нее пройдет сразу несколько масштабных мероприятий: Московский предпринимательский форум, технологическая конференция StartUp Village, форум Moscow Export Day и фестиваль науки и технологий Geek Picnic.



В течение недели москвичи смогут посетить экскурсии на бизнес-площадках в рамках проекта "День без турникетов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.