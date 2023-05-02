Более 350 спортивных площадок подготовили к летнему сезону в парках Москвы

Фото: Мосгорпарк

К лету в Москве подготовили более 350 спортивных площадок, расположенных в городских парках, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Все чаще москвичи выбирают для тренировок районные парки. Они прекрасно оборудованы и дают возможность выполнять упражнения, играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, заниматься йогой, кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах", – заявила Сергунина.

Для любителей упражнений на силу и выносливость, которые выполняются на улице, тренажерами оборудованы 150 площадок в 40 парках Москвы. Например, в парке у прудов "Радуга" есть свыше 20 видов спортивных снарядов.

В волейбол, баскетбол, футбол и другие командные виды спорта можно поиграть более чем на 130 площадках. Корты для большого тенниса есть в 15 парках, а столы для пинг-понга – более чем на 25 площадках.

Кроме того, еще в 15 парках расположены площадки для катания на скейтборде. В Парке Горького в этом году также проведут занятия по скейтбордингу для новичков. Для поклонников велоспорта будет доступна историческая экскурсия в музее-заповеднике "Коломенское".

Ранее в столичных парках заработали пункты проката спортивного инвентаря. В этом сезоне в ассортименте есть не только велосипеды и самокаты, но и электрокары. Всего будут работать 50 точек в 28 парках Москвы.

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