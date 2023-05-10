Число предприятий малого и среднего предпринимательства в Москве выросло на 7,8% за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице число предприятий малого и среднего предпринимательства увеличилось на 7,8% за год и составило 868 тысяч к началу апреля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В Москве создан благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса, действуют системные и антикризисные меры поддержки. Это позволяет ему развиваться и оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры", – отметил он.

Ефимов добавил, что за прошедший год число юрлиц, согласно данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), выросло на 8,9%, до 390 тысяч, индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 6,5%, почти до 478 тысяч к началу апреля.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, более 273 тысяч субъектов МСП, или 31,5%, сосредоточено в торговле. Чаще всего люди, открывающие юрлица, занимаются оптом, а представители ИП – розницей.

Около 109 тысяч представителей малого и среднего бизнеса (12,5%) занимаются в столице научной, технической или профессиональной деятельностью. 10,4%, или 90,7 тысячи, представляют сферу строительства, указано в данных.

"За последние 12 месяцев бизнес показал хорошую динамику роста, предприниматели пользовались господдержкой, быстро адаптировались к новым условиям и занимали свободные для деятельности ниши", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Прирост в сфере производства составил около 6%, в сфере IT-технологий – около 4,5%, сказал он.

По его словам, только за первый квартал этого года столица выдала более 297 миллионов рублей льготных кредитов и с государственной поддержкой для тех, кто хочет начать строить свой бизнес. Также были выделены поручительства на сумму более 14,3 миллиарда рублей.

Ранее Ефимов сообщал, что в первом квартале 2023 года было зарегистрировано 25,3 тысячи новых юрлиц в столице. Он добавил, что свою деятельность прекратили 9,3 тысячи организации, что вдвое меньше, чем годом ранее.



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