Число зарегистрированных юрлиц в столице выросло на 37% в первом квартале 2023 года

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В первом квартале 2023 года было зарегистрировано 25,3 тысячи новых юридических лиц в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В январе – марте 2023 года в столице зарегистрировали на 37% больше юрлиц, чем за тот же период 2022 года, при этом прекратили деятельность 9,3 тысячи организаций – почти вдвое меньше, чем годом ранее", – сказал он.

Ефимов добавил, что подобная динамика говорит о росте экономической активности, которая сохраняется на протяжении нескольких лет.

В общероссийском показателе доля зарегистрированных юрлиц в Москве выросла на 5 процентных пунктов, этому поспособствовали условия, созданные городом для предпринимателей, меры поддержки, а также развитие бизнес-инфраструктуры.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, два года подряд количество зарегистрированных в Москве компаний превышает количество закрывшихся.

"Однако если в первом квартале 2022 года разница между зарегистрированными и прекратившими деятельность юрлицами составила всего 320 организаций, то за три месяца 2023 года было создано на 16 тысяч больше организаций, чем закрылось", – сказала она.

В период непростых экономических условий столичный бизнес продолжает активно вести работу, пополняет бюджет, создает новые рабочие места для граждан и производит товары, услуги, которые необходимы городу, добавила Багреева.

По ее словам, основная доля зарегистрированных юрлиц приходится на коммерческие организации, чаще всего москвичи регистрируют общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Таким образом, в первом квартале этого года было создано 24,8 тысячи ООО, что составило 98% от всех организаций, подавших заявления на регистрацию, резюмировала Багреева.

Отмечается, что к 1 апреля этого года в Едином государственном реестре юридических лиц насчитывалось более 590 тысяч действующих в городе юрлиц. На территории столицы работает каждая пятая компания РФ, а за годовой период их доля увеличилась почти на 1%.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что инвесторы смогли вложить в экономику Москвы около 6 триллионов рублей. По его словам, основную часть средств предоставил крупный и средний бизнес – порядка 4,4 триллиона рублей. Предприниматели передали деньги на закупку машин, оборудования, техники, благоустройство, строительство и так далее.

Собянин объявил о запуске программы поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура"