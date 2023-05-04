Востребованность городского онлайн-сервиса "Мои платежи" за год выросла на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

С начала года москвичи оплатили онлайн более восьми миллионов счетов с помощью сервиса "Мои платежи", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это на треть больше, чем за такой же период 2022 года. Как заметили в департаменте информационных технологий, сервис становится востребованнее в том числе благодаря появлению новых полезных функций и расширению количества доступных для оплаты услуг.

Причем увеличивается не только число платежей, но и аудитория сервиса. В частности, если в начале прошлого года его регулярно использовали 930 тысяч человек, то в первом квартале этого года – уже свыше 1,1 миллиона.

Директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Владимир Новиков рассказал, что в основном сервис используют для пополнения баланса лицевого счета "Москвенок". Также с его помощью часто оплачивают единый платежный документ, детский сад и группу продленного дня, электроэнергию, домашний телефон и интернет.

Всего в сервисе доступно для оплаты более 9,2 тысячи услуг, причем их перечень постоянно расширяется.

"Это происходит не только за счет государственных городских услуг. В первую очередь мы отталкиваемся от реальных потребностей горожан, через опросы и исследования выявляем услуги, которые были бы востребованы с точки зрения оплаты в одном месте, без переходов по различным сайтам. Например, в конце апреля у горожан появилась возможность пополнить лицевой счет транспондера двух операторов платных дорог", – добавил Новиков.

Также в сервисе возросло число платежей по наиболее востребованным услугам. Жители столицы стали в 1,5 раза чаще оплачивать здесь единый платежный документ. Также на 27% популярнее стала оплата через "Мои платежи" образовательных услуг, на 16% – домашнего телефона и интернета.

Юрлица и предприниматели с начала года провели в сервисе около 2,8 тысячи операций. Чаще всего они оплачивали услуги по аренде нежилых помещений, счета по договорам купли-продажи, торговые сборы, транспортные налоги и штрафы.

Ранее москвичам рассказали о работе платформы "Электронный дом", которая является для жителей столицы единым окном по вопросам управления и содержания многоквартирного дома. За прошлый год с помощью платформы москвичи организовали свыше 350 общих собраний собственников и 2 тысяч опросов.