Собянин анонсировал Московскую неделю предпринимательства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московская неделя предпринимательства начнется в столице 22 мая. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



Так, в ходе нее пройдет сразу несколько масштабных мероприятий:

Московский предпринимательский форум;

технологическая конференция StartUp Village;

форум Moscow Export Day;

фестиваль науки и технологий Geek Picnic.

В течение недели москвичи смогут посетить экскурсии на бизнес-площадках в рамках проекта "День без турникетов". Помимо этого, горожан пригласили на различные мероприятия в парке развлечений "Остров Мечты", концертном зале "Москва", центральном парке "Сколково", на ВДНХ и в здании Цифрового делового пространства."Традиционно проведение мероприятий приурочено ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. В прошлый раз Московская неделя предпринимательства объединила 6 площадок и 300 спикеров. Ее посетили больше 60 тысяч человек", – поделился Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве количество предприятий малого и среднего предпринимательства выросло на 7,8% за год и составило 868 тысяч к началу апреля. Прирост в области производства составил около 6%, в сфере IT-технологий – порядка 4,5%.

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