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10:20

Мэр Москвы

Собянин анонсировал Московскую неделю предпринимательства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московская неделя предпринимательства начнется в столице 22 мая. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
 
Так, в ходе нее пройдет сразу несколько масштабных мероприятий:

  • Московский предпринимательский форум;
  • технологическая конференция StartUp Village;
  • форум Moscow Export Day;
  • фестиваль науки и технологий Geek Picnic.
 
В течение недели москвичи смогут посетить экскурсии на бизнес-площадках в рамках проекта "День без турникетов". Помимо этого, горожан пригласили на различные мероприятия в парке развлечений "Остров Мечты", концертном зале "Москва", центральном парке "Сколково", на ВДНХ и в здании Цифрового делового пространства.
 
"Традиционно проведение мероприятий приурочено ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. В прошлый раз Московская неделя предпринимательства объединила 6 площадок и 300 спикеров. Ее посетили больше 60 тысяч человек", – поделился Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве количество предприятий малого и среднего предпринимательства выросло на 7,8% за год и составило 868 тысяч к началу апреля. Прирост в области производства составил около 6%, в сфере IT-технологий – порядка 4,5%.

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