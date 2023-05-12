В Минпромторге сообщили, что Decathlon не заявлял о намерении продать бизнес в РФ

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Французский ретейлер товаров для спорта и отдыха Decathlon еще не заявлял о планах свернуть или продать бизнес в России, несмотря на информацию о продаже нескольких магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

"На сегодня Deсathlon не заявлял о намерении продать бизнес в России. Да, пока у этой компании приостановлена деятельность, но они выплачивают зарплату сотрудникам и платят аренду – там, где имеют арендованные площади", – заявил Евтухов.

Ранее сообщалось, что сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих российских магазинов. Как уточнили в Минпромторге, площади магазинов расположены в разных регионах страны и не являются стратегическими для компании.

По информации источников, речь идет о продаже пяти точек в некоторых регионах, которые, предположительно, были менее прибыльными по сравнению с остальными. При этом Decathlon продолжает наращивать свое присутствие в крупных областях РФ.

Decathlon приостановил деятельность на территории России 29 марта прошлого года.

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