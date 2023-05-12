Сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих российских магазинов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила заявку на продажу нескольких магазинов французской сети спортивных товаров Decathlon. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минпромторг России.

В ведомстве добавили, что площади магазинов расположены в разных регионах страны. Кроме того, они не являются стратегическими для компании.

По информации источника газеты, речь идет о продаже пяти точек в некоторых регионах, которые, предположительно, были менее прибыльными по сравнению с остальными.

Он также сообщил, что сеть Decathlon наращивает свое присутствие в крупных областях РФ. К примеру, в прошлом году ритейлер завершил сделку и купил две площадки – правкомиссия также выдавала разрешение на эти магазины.

В январе этого года СМИ сообщали о том, что французская сеть Decathlon решила продать свой бизнес в России.

Позже вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что российские активы французской сети может купить "Спортмастер".

Компания Decathlon заявила о приостановке деятельности на территории России 29 марта прошлого года.

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