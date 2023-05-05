Японская сеть Uniqlo уступит свои торговые площади российским брендам

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Сеть Uniqlo закрыла большинство своих крупных магазинов, при этом ретейлер официально не объявлял о своем уходе с российского рынка. Площади, в которых японская сеть размещала товары до закрытия, займут компания Gloria Jeans и другие российские бренды. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам консультантов на рынке торговой недвижимости, на месте первого российского магазина Uniqlo в столичном торговом центре (ТЦ) "Атриум" откроется точка Lime, помещение в ТЦ "Афимолл" займет Gloria Jeans.

Как отметили представители Gloria Jeans, российская компания также арендовала площади на Новом Арбате в Москве и в Доме мод в Санкт-Петербурге.

По словам директора ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, Uniqlo, как и многие другие бренды, объявил о приостановке работы на территории РФ в 2022 году, но в данный момент сеть полностью прекращает свою работу.

В течение прошлого года японская сеть магазинов одежды занималась распродажей стоков, что позволило компании получить 12,07 миллиарда рублей за 2022 год, отметила Малахатько, ссылаясь на отчетность "Юникло Рус". За этот же период сеть получила убыток в размере 10,78 миллиарда рублей, при этом с 2018 года сеть Uniqlo всегда приносила прибыль владельцам.

Оставшиеся на российском рынке бренды пока не планируют увеличивать число точек в стране, так как у владельцев ТЦ нет как такового выбора среди российских ретейлеров, которым можно передать площади компаний, покинувших РФ, сказала Малахатько.

Глава совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников заявил, что сети удалось открыть более 30 магазинов в помещениях, где до этого находились магазины H&M, Decathlon, Marks&Spencer.

Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов отметил, что план по аренде российскими ретейлерами помещений с дисконтом пока что не демонстрирует успешных результатов.

По его словам, средняя ставка для локальных fashion-операторов в ТЦ равна 12–13% от всего товарооборота магазинов, а ушедшие Uniqlo, Inditex, H&M платили от 4 до 6%.

"Это связано с тем, что у международных сетей продажи из расчета на 1 квадратный метр занимаемой площади в разы выше, чем у российских", – пояснил он.

Ванчугов добавил, что зарубежные бренды приводили в ТЦ граждан и являлись трафикообразующими, а в данный момент среди российских ретейлеров, кроме продуктовых сетей, подобных компаний пока что нет.

Бренд одежды Uniqlo решил покинуть российский рынок в феврале 2023 года. Изначально бренд планировал прекратить работу только нерентабельных точек. Представители компании уже разорвали договоры на аренду помещений в российских торговых центрах.

Ранее руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник сообщал, что количество отечественных брендов на рынке выросло на 17–20% в 2022 году. Он напомнил, что перед бизнесменами поставили задачу заменить ряд товаров и упростить их ввоз на территорию России.



Флагманский магазин Gloria Jeans открылся в центре Москвы