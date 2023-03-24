"Леруа Мерлен" передаст бизнес в России местному менеджменту

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Французская сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен" планирует продать бизнес в России. Об этом сообщается на сайте группы ADEO, владеющей компанией.

"Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям", – говорится в сообщении.

Между тем в беседе с РБК представитель компании подчеркнул, что это никак не повлияет на работу сети в РФ: за сотрудниками сохранят рабочие места, отношения с текущими партнерами и клиентами расторгнуты не будут.

Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала спецоперации на Украине и введения против РФ санкций на этом фоне. Тем не менее в марте прошлого года в "Леруа Мерлен" заявляли, что компания не планирует каких-либо изменений в работе на территории России, а все ее магазины продолжают работать штатно.

Позже глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье подтвердил, что "Леруа Мерлен", как и другие французские компании, в числе которых "Ашан" и "Декатлон", останется в России.



"Леруа Мерлен" сообщила, что продолжит работу в России

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