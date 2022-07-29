Володин поручил проверить "Леруа Мерлен" из-за обоев, на которых Крым – часть Украины

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение провести проверку в сети магазинов "Леруа Мерлен" из-за фотообоев, на которых Крым изображен частью Украины, сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что москвичи пожаловались парламентарию на продажу обоев с детской картой мира, на которой Крым отнесли к украинским территориям, а независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР не оказалось.

"Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться", – приводит пресс-служба Госдумы слова председателя.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину принять тот факт, что она потеряла регионы на востоке и юге страны, перешедшие под контроль РФ.

Белорусский лидер считает, что обсуждать этот вопрос поздно – это нужно было делать в феврале или марте. Кроме того, по мнению Лукашенко, Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.