На Украине могут ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ – вице-премьер

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На Украине хотят ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ, сообщила вице-премьер Ирина Верещук в своем телеграм-канале.

"Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании", – написала она в публикации.

Верещук добавила, что работа над законопроектом уже ведется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие с российской стороной без возврата территорий приведет к дальнейшему затягиванию существующего конфликта. По его мнению, замораживание ситуации означает паузу, которая даст России передышку.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.