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Политика

22 июля, 22:18

Зеленский заявил, что перемирие с РФ без возврата территорий – это затягивание конфликта

политика

Фото: ТАСС/DPA/ThePresidentialOfficeofUkraine

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие с российской стороной без возврата территорий приведет к дальнейшему затягиванию существующего конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая даст России передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики", – высказался он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину принять тот факт, что она потеряла регионы на востоке и юге страны, перешедшие под контроль РФ.

Белорусский лидер считает, что обсуждать этот вопрос поздно – это нужно было делать в феврале или марте. Кроме того, по мнению Лукашенко, Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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