Лукашенко призвал Киев принять потерю регионов, перешедших под контроль РФ

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину принять тот факт, что она потеряла регионы на востоке и юге страны, перешедшие под контроль РФ. Его слова передает агентство France Press.

Лукашенко считает, что обсуждать этот вопрос поздно – это нужно было делать в феврале или марте. Кроме того, по мнению белорусского лидера, Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы.

"Война, которая там идет, – это еще не то, что Россия могла бы вести", – сказал Лукашенко.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.