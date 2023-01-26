В Союзе торговых центров назвали возможного покупателя активов РФ Decathlon

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские активы компании французской сети спортивных товаров Decathlon может купить "Спортмастер". Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Эти площадки могут помочь российской компании выйти на новый формат работы, передает радиостанция "Говорит Москва".

Помимо этого, приобрести Decathlon могут и крупные банки, в том числе и российские, арабские и китайские фонды.

О том, что французская сеть решила продать свои активы в РФ, ранее заявило издание РБК. Три источника сообщили, что Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком.

Торговые точки сети приостановили работу на российском рынке с 27 июня 2022 года. В компании рассказали, что текущие внешние условия не позволяют производить поставки продукции.

"Яндекс Маркет" продолжил продавать товары Decathlon

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