К списку брендов, ушедших из России, добавился американский Michael Kors. Его интернет-магазин уже приостановил работу, а на офлайн площадках началась распродажа.

Эксперты рынка убеждены, что исчезновения именно этого бренда многие попросту и не заметят. Тем более, что владельцы других брендов уже прозрачно намекают на то, что намерены вернуться на российский рынок в самое ближайшее время. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.