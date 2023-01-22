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Экономика

К списку брендов, ушедших из России, добавился американский Michael Kors

К списку брендов, ушедших из России, добавился американский Michael Kors

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К списку брендов, ушедших из России, добавился американский Michael Kors. Его интернет-магазин уже приостановил работу, а на офлайн площадках началась распродажа.

Эксперты рынка убеждены, что исчезновения именно этого бренда многие попросту и не заметят. Тем более, что владельцы других брендов уже прозрачно намекают на то, что намерены вернуться на российский рынок в самое ближайшее время. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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