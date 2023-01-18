Bloomberg назвали Россию под санкциями "реминисценцией 90-х"

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Агентство Bloomberg обратило внимание на то, что нынешнюю ситуацию в экономике России можно сравнить с "реминисценцией 1990-х годов".

По мнению аналитиков и опрошенных бизнесменов, российские предприниматели активно замещают ушедшие из РФ бренды и товары, а западные санкции не обрушили экономику. Вместе с тем существуют проблемы перенастройки поставок и логистических цепочек.

В Bloomberg отметили, что российские предприниматели либо выкупают бизнес иностранных компаний, либо создают успешные аналоги, заменяя Starbucks на Stars Coffee, а Pizza Hut – Pizza H. Для приобретения товаров организации вынуждены искать новых поставщиков, например, в Китае.

По данным агентства, в России началось процветание рынка дизайнерской одежды и аксессуаров, вызванное запретом экспорта предметов роскоши из Евросоюза стоимостью более 300 евро. Большую роль в экономике также начинают играть экспаты, которые торгуют с РФ, находясь в дружественных странах.

Несмотря на определенные успехи, эксперты допускают дальнейшее замедление экономики России на фоне барьеров для торговли и потоков капитала. Подобные ограничения снижают эффективность деловой активности и "душат" конкуренцию. В 2023 году снижение экономики предварительно оценивают в 2,5%.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что вложение средств в развитие новых регионов РФ пойдет на пользу российской экономике. Он отметил, что процесс восстановления территорий обеспечит и рабочие места, и приток капитала.

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