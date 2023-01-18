Болгария инициировала отключение РФ от SWIFT и заморозку активов Центробанка – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков был инициатором отключения РФ от SWIFT и заморозки активов Центробанка в начале прошлого года. Об этом сообщает издание Die Welt.

По данным газеты, Петков стал участником неформального собрания Европейского совета в Брюсселе, которое состоялось 25 февраля 2022 года. Встреча проходила до ночи, за это время болгарский экс-премьер переговорил с европейскими лидерами, предложив им отключить РФ от SWIFT и заморозить облигации. Некоторые главы стран усомнились в правильности этого решения, однако после Еврокомиссия поддержала инициативу.

В ЕК поделились статистикой, согласно которой Евросоюз заморозил 300 миллиардов евро активов Центробанка РФ и до 20 миллиардов активов предпринимателей России. Однако в СМИ попала информация, что Еврокомиссия не в курсе, куда пропали 200 миллиардов из 300.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Европейский союз заморозил российские активы на общую сумму 68 миллиардов евро. Основную часть заморозили в Бельгии и Люксембурге – 50 и 5,5 миллиарда евро.

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