Захарова пригрозила ЕС ответными мерами, если дело дойдет до конфискации активов РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Евросоюзу ответными мерами, если дело дойдет до конфискации активов РФ.

"Мы в очередной раз предупреждаем, что если дело дойдет до реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры", – передает РИА Новости ее слова.

Дипломат добавила, что сейчас нельзя точно сказать, какие именно это меры. По ее словам, они будут зависеть от того, какие ограничения будут предприняты в отношении российской стороны.

Однако Захарова сделала акцент на том, что Брюссель будет нести реальную ответственность, в том числе за то, как решение отразится на бизнесе в Европе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о создании специальной структуры, позволяющей контролировать замороженные российские активы. Она также сообщила о планах направить денежные средства на поддержку Украины.

В заявлении главы Еврокомиссии указывается, что общая стоимость замороженных российских активов составляет 330 миллиардов евро, 300 миллиардов евро из них принадлежат Центробанку России и хранятся в зарубежных банковских организациях. Остальную часть средств составляют активы российских предпринимателей.

В свою очередь, Минфин РФ рассматривает возможности обмена замороженных активов российских предпринимателей за рубежом. По словам главы ведомства Антона Силуанова, подобная мера возможна, однако есть ряд трудностей.

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