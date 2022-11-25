Минфин РФ ищет варианты обмена замороженных активов российских инвесторов за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минфин РФ рассматривает инициативы по вопросу обмена замороженных за рубежом активов российских инвесторов на иностранные активы в России, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"Это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь, в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Силуанов назвал данную ситуацию непростой, но отметил, что соответствующие инициативы уже находятся в стадии рассмотрения. Также он прокомментировал решение властей США о лишении российской экономики статуса рыночной, назвав его политизированным и необоснованным.

"У нас никакой нерыночной экономики нет. И степень вмешательства государства, если так можно сказать, в экономику не больше, чем в тех же самых западных странах. Мы действительно, как и западные страны, если говорить о пандемии коронавируса, оказываем поддержку отраслям экономики", – заявил министр.

По его словам, российские власти поддерживают отдельные секторы экономики на рыночных условиях и с учетом наиболее эффективных мировых практик. Также Силуанов порекомендовал иностранным государствам оценить рыночность и нерыночность введенных ими ограничений в отношении России.

"Ограничения в отношении Российской Федерации, в отношении расчетов, в отношении заморозки резервов и активов наших компаний, заморозка торговых отношений – это разве является рыночными методами работы, в рамках той же ВТО, в которую мы все входим? Конечно нет", – добавил глава Минфина.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил мнение, что ближайшие несколько лет мировая экономика будет переживать период "идеального шторма", который отличается целым рядом негативных факторов.

Эксперт уточнил, что специалисты приходят к такой точке зрения, что миру придется пережить целый ряд сильных потрясений, усугубляемых экологическими и технологическими проблемами.

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