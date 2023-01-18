Финансист заявил о пользе новых регионов для российской экономики

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Вложение средств в развитие новых регионов РФ пойдет на пользу российской экономике. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева.

"Территории, которые сейчас законно вошли в состав России, это крупные промышленные центры, которые требуют восстановления. Если они будут восстановлены, то вольются в наш экономический комплекс", – объяснил специалист.

По его словам, вложения в новые российские субъекты не являются пустыми тратами. Сам процесс восстановления инфраструктуры регионов дает новые рабочие места и возможность заработать компаниям, выполняющим деятельность на объектах.

В качестве примера Беляев привел Херсонскую область, которая является возможностью для улучшения снабжения рынка продукцией сельскохозяйственного производства.

Финансист подчеркнул, что основа для развития российской экономики есть. Для придания ей динамики необходимо начать действовать.

Ранее Владимир Путин потребовал оперативно решить наиболее острые проблемы новых регионов РФ. Обращаясь к членам кабмина, глава государства отметил, что жители Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему. В ходе общения с правительством Путин в том числе указал на поддержку малого бизнеса в регионах.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!