Toyota возобновила поставки некоторых автозапчастей в Россию

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Японский концерн Toyota возобновил поставки в Россию запчастей, на которые не распространяются санкции, а российская дочка компании Toyota motor разрешила дилерам параллельный импорт деталей, подпавших под ограничения, сообщает газета "Известия".

По информации издания, поставки возобновились в конце декабря прошлого года. Это выяснилось в ходе судебных разбирательств с "Общественной потребительской инициативой" и Роспотребнадзором, которые подали иск с требованием соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в РФ.

Отмечается, что компания разослала партнерам письмо, подписанное управляющим генеральным менеджером департамента поставки запасных частей и складских помещений Toyota Motor Андреем Щербаковым.

В документе говорилось, что автоконцерн принимает все возможные меры для поддержки работы дилерской сети и защиты интересов российских потребителей, а приостановка работы в марте была связана с торговыми ограничениями и серьезными логистическими проблемами.

В пресс-службе Toyota Motor газете подтвердили, что поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. Наименование запчастей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой, указали в организации.

Как отметил председатель ОПИ Олег Павлов, действия японского автоконцерна подтверждают, что у дочерних предприятий иностранных компаний есть объективные возможности обеспечить соблюдение прав потребителей.

"Все действия и заявления других автопроизводителей, ссылающихся на мифические трудности, – среди них санкции, изменение цепочек поставок – это сознательное нарушение прав граждан и попытка уйти от ответственности", – подчеркнул он.

Ранее швейцарские экономисты выяснили, что большинство компаний, штаб-квартиры которых расположены в странах ЕС и G7, продолжают работать в РФ, только менее 9% организаций покинули российский рынок из-за ситуации на Украине.

По словам аналитиков, полученные данные ставят под сомнение готовность западных фирм отделиться от российской экономики. Специалисты также подсчитали, что из оставшихся в РФ иностранных компаний 19,5% составляют немецкие, 12,4% – американские и 7% – японские.



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